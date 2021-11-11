Selendi Mollaahmetler'de içme suyu deposu yenilendi - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla bakım onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Selendi ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesinde yer alan içme suyu deposu da daha sağlıklı bir yapıya kavuştu. İçme suyu depolarında dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yenilendi. Himaye çiti ile çevrilen depolar dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesinin de önüne geçildi.

"Cengiz Başkanımızdan Allah binlerce kez razı olsun"

Mahalle Muhtarı Kadir Çelik, "Çalışmalardan çok memnunuz. Depomuz yenilendi. Hayvan içme suyu göletlerimiz bakıma alındı. Cengiz Başkanımızdan Allah binlerce kez razı olsun" dedi.