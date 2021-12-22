Selendi'nin Taşkın Sorunu Çözüldü - Son Dakika

Mahalle muhtarı İmdat Ekim, "Artık taşkın korkularımızı yendik. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü geçtiğimiz yıllarda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından ıslahı yapılan Selendi ilçesine bağlı Zafer mahallesindeki dere yatağında 5 metrelik genişletme ve 130 metrelik tek taraf taş duvar imalatı ile panel çit montaj çalışmasını tamamladı. Karayolları tarafından mevcut dere yatağındaki yol geçiş noktasına yapılan menfez çalışmalarının bitimi ile başlayan çalışmalar tamamlandı ve bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı.

"Selendi için önemli bir çalışma"

Zafer mahalle muhtarı İmdat Ekim, "Geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel felaketinin getirmiş olduğu sıkıntılar ile büyük üzüntü yaşadık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün başta olmak üzere, Selendi Kaymakamlığı, Selendi Belediyesi ortak çalışmasıyla taşkın yaşanan alanda önemli bir çalışma yapıldı. MASKİ Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu genişletme duvar imalatı ve panel çit çalışması ile taşkın korkumuzu yendik. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Cengiz Başkanımıza selamlarımı gönderiyorum. Sağ olsun, var olsun" dedi.