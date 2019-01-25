Selendi Nüfus Müdürü Dalkıran Göreve Başladı
1 saat önce
Selendi Nüfus Müdürlüğüne atanan Çiğdem Dalkıran, görevine başladı.
Selendi
Nüfus Müdürlüğüne atanan Çiğdem Dalkıran, görevine başladı.
VekAleten yürütülen Selendi Nüfus Müdürlüğü görevine atanan Çiğdem Dalkıran, Selendi ilçesinde görevine başladı. Çiğdem Dalkıran yaptığı açıklamada, "Selendi'de görevimiz süresince güzel hizmetlerle çalışma yapacağız. Selendi halkımıza devletimizin en iyi hizmetini vereceğiz" dedi.
Çiğdem Dalkıran 1980 yılında Muğla Milas
ta doğdu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Turizm ve Anadolu Üniversitesi
İşletme mezunu olup, Konya Selçuk
Üniversitesinde Kamu yönetimi Yüksek Lisansını yaptı. 2007 yılında Muğla Menteşe
de Nüfus Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı. 2011 yılında Sarıkamış
İlçe Nüfus Müdürlüğüne Şef
olarak atandı. 2012 yılında Muğla Valiliği
Özel Kalem Müdürlüğünde Şef olarak çalıştıktan sonra 2018 yılında Görevde yükselme sınavında Başarılı olarak Nüfus müdürlüğüne terfi etti. Müdür olarak Selendi ilçe Nüfus Müdürü olarak atanarak göreve başlayan Dalkıran evli ve 2 çocuk annesi. - MANİSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:57 Kaynak: İHA
İzmir'de Korkutan Deprem
İtalya'da Uçak ve Helikopter Havada Çarpıştı: 5 Ölü, 2 Yaralı
ABD'de Hükümet Krizi Çözüldü
Rusya'dan Türkiye ile Suriye Arasında İmzalanan Adana Mutabakatı ile İlgili Dikkat Çeken Çıkış