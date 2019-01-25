Son Dakika Haberleri: Selendi Nüfus Müdürü Dalkıran Göreve Başladı

Selendi Nüfus Müdürü Dalkıran Göreve Başladı

1 saat önce

Selendi Nüfus Müdürlüğüne atanan Çiğdem Dalkıran, görevine başladı.

Selendi Nüfus Müdürü Dalkıran Göreve Başladı, System.String[]
Selendi Nüfus Müdürlüğüne atanan Çiğdem Dalkıran, görevine başladı.

VekAleten yürütülen Selendi Nüfus Müdürlüğü görevine atanan Çiğdem Dalkıran, Selendi ilçesinde görevine başladı. Çiğdem Dalkıran yaptığı açıklamada, "Selendi'de görevimiz süresince güzel hizmetlerle çalışma yapacağız. Selendi halkımıza devletimizin en iyi hizmetini vereceğiz" dedi.

Çiğdem Dalkıran 1980 yılında Muğla Milas ta doğdu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu olup, Konya Selçuk Üniversitesinde Kamu yönetimi Yüksek Lisansını yaptı. 2007 yılında Muğla Menteşe de Nüfus Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı. 2011 yılında Sarıkamış İlçe Nüfus Müdürlüğüne Şef olarak atandı. 2012 yılında Muğla Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünde Şef olarak çalıştıktan sonra 2018 yılında Görevde yükselme sınavında Başarılı olarak Nüfus müdürlüğüne terfi etti. Müdür olarak Selendi ilçe Nüfus Müdürü olarak atanarak göreve başlayan Dalkıran evli ve 2 çocuk annesi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:57 Kaynak: İHA

Şef, Muğla, Selendi, Güncel
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