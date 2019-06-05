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Selendi protokolü bayramlaştı

1 saat önce

Manisa'nın Selendi ilçesinde Selendi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende protokol üyeleri bayramlaştı.

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Manisa'nın Selendi ilçesinde Selendi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende protokol üyeleri bayramlaştı.

Selendi Kaymakamlığı Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenledi. Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende konuşan Selendi Kaymakamı Can Atak, "Selendili hemşerilerimizin Ramazan Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu güzel vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve devletimizin bekası için canları pahasına vatani görevlerini icra ettikleri sırada şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimiz ile bu uğurda yaralanan ve gazi unvanına sahip tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaymakam Atak'ın ardından konuşan Belediye Başkanı Nurullah Savaş, "Tekrarına ulaşmayı niyaz ettiğimiz Mübarek Ramazan ayını geride bırakmanın bir nebze de olsa burukluğunu ve hüznünü yaşıyoruz. Bir ay boyunca oruç ibadetinin rahmet ve bereketiyle dolup taştıktan sonra bayram günlerine hamd olsun kavuşmuş bulunuyoruz. Ramazan Bayramı milli ve manevi hayatımızın güzide bir dönemi, gönüllerin birleştiği, yüreklerin bütünleştiği, özlemlerin vuslatla nihayete erdiği kucaklaşma devridir diyerek, Selendili hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek ramazan bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Bayramlaşma törenine Kaymakam Can Atak, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, şehit aileleri ve gaziler ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:39 Kaynak: İHA
Manisa, Selendi, Güncel
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