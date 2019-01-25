Son Dakika Haberleri: Selendi Seçim Müdürü Aysel Yılmaz Göreve Başladı

Selendi Seçim Müdürü Aysel Yılmaz Göreve Başladı

1 saat önce

Selendi İlçe Seçim Müdürlüğüne atanan Aysel Yılmaz görevine başladı.

Selendi Seçim Müdürü Aysel Yılmaz Göreve Başladı, System.String[]
Selendi İlçe Seçim Müdürlüğüne atanan Aysel Yılmaz görevine başladı.

Hasan Hüseyin Keskin tarafından 1 yıldır vekaleten yürütülen Selendi İlçe Seçim Müdürlüğü görevine asaleten atanan Aysel Yılmaz Selendi'de görevine başladı. 1991 Ankara Keçiören doğumlu olan Aysel Yılmaz, ilkokul, ortaokul ve liseyi bu ilçede tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra Eylül 2018'de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açılan sınavda başarılı olarak açıktan atamayla Selendi İlçe Seçim Müdürlüğü görevine atandı. Görevine başlayan Aysel Yılmaz, "İlk görev yerim olan Selendi de görev yapmaktan mutluyum" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:42 Kaynak: İHA

Hüseyin Keskin, Selendi, Aysel Yılmaz, Güncel
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