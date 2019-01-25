Selendi Seçim Müdürü Aysel Yılmaz Göreve Başladı
1 saat önce
Selendi İlçe Seçim Müdürlüğüne atanan Aysel Yılmaz görevine başladı.
Selendi
İlçe Seçim Müdürlüğüne atanan Aysel Yılmaz
görevine başladı.
Hasan Hüseyin Keskin
tarafından 1 yıldır vekaleten yürütülen Selendi İlçe Seçim Müdürlüğü görevine asaleten atanan Aysel Yılmaz Selendi'de görevine başladı. 1991 Ankara Keçiören
doğumlu olan Aysel Yılmaz, ilkokul, ortaokul ve liseyi bu ilçede tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi
Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra Eylül
2018'de Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) tarafından açılan sınavda başarılı olarak açıktan atamayla Selendi İlçe Seçim Müdürlüğü görevine atandı. Görevine başlayan Aysel Yılmaz, "İlk görev yerim olan Selendi de görev yapmaktan mutluyum" dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:42 Kaynak: İHA
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