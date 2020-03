Selendi Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlıların ve hastaların hizmetinde - Son Dakika

Manisa'nın Selendi ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kaymakamlık bünyesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', ilçe genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı vatandaşlara 7/24 hizmet veriyor.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik Selendi'de kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' 112 ve Selendi Kaymakamlığı 0236 788 1001 numaralarına yapılan çağrıları üzerine gıda ve ilaç gibi ihtiyaç malzemelerini karşılarken, maaş ödemelerini de gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Kaymakam Can Atak, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Yağmur Ecem Nuraydın, İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Çağlar Yılmaz'dan oluşan 'Selendi Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturulmasının ardından, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan ve emekli maaşını evinde alan vatandaşlar, ihtiyaçlarını evlerinden çıkmadan emniyet, jandarma, belediye, kamu kurumu görevlilerin tarafından karşılanıyor. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından ihtiyaçlarını evlerine kadar getiren ekiplere teşekkür eden 65 yaş üzeri ve kronik hastalar, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun duyarlılığı için teşekkür etti. Vefa Destek Grubu Başkanı olan Selendi İlçe Kaymakamı Can Atak, "Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Emekli olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızında PTT ve banka işlerini de evlerine kadar giderek hizmetlerini aksatmıyoruz." dedi. - MANİSA