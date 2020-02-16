Selendi YBO'dan satrançta büyük başarı

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Manisa Mahalli Küçükler Satranç İl Şampiyonasında Manisa'nın tek yatılı bölge ortaokulu olan Selendi Yatılı Bölge Ortaokulu kız takımı il ikincisi olmayı başardı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Küçükler Satranç Şampiyonası'nda Selendi Yatılı Bölge Ortaokulu kız takımı il ikincisi oldu.18'i karma, 3'ü kız takımı olmak üzere 21 okulun mücadele ettiği şampiyona 10-11 Şubat 2020 tarihlerinde Manisa Gediz Satranç Salonunda yapıldı. Müsabakalar renkli ve çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Manisa'nın tek Yatılı Bölge Ortaokulu(YBO) olan Selendi Yatılı Bölge Ortaokulu Küçükler kategorisinde Özel Ülkem Kolejinin ardından il ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Büşra Çayır, Senanur Koçyiğit, Sevgi Altun ve Asiye Ay isimli sporculardan oluşan satranç takımı Okul Müdürü ve Satranç antrenörü Nuri Demiray'ın önderliğinde önümüzdeki yıllarda birinci olacaklarını söyledi. Okul Müdürü ve Antrenörü Nuri Demiray, "Öncelikle öğrencilerimi tebrik ediyorum. Büyük bir başarıya imza attılar. İnşallah hedefimiz önümüzdeki dönemde il birincisi olmak. Bunun için çalışacağız. Ben bunu yapacağımıza inanıyorum. Sporcularım olan öğrencilerime güveniyorum. Bizlere destek olan öğretmenlerimize ve öğrenci velilerimize de teşekkür ediyorum." dedi.



Başarılı olan takım ve sporculara Satranç Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Mehmet Albayrak tarafından kupa ve madalyaları verildi. - MANİSA