Selendi'ye 3 Milyon Liralık Kırsal Yatırım

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin gelirlerinin artması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, geride kalan hizmet döneminde Selendi ilçesine 3 milyon liralık kırsal yatırım yaptı.

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin gelirlerinin artması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, geride kalan hizmet döneminde Selendi ilçesine 3 milyon liralık kırsal yatırım yaptı.



Toprağı berekete dönüştüren çiftçiye her zaman destek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin gelirlerinin artması amacıyla il genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda geride kalan hizmet döneminde Selendi ilçesinde sera desteği, ana arı, zeytin fidanı, badem ve ceviz fidanı dağıtımı, hayvan içme suyu göleti, tarımsal sulama sondajları, küçük ölçekli göletler ve damlama sulama projelerini hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalara 3 milyon liralık yatırım yaptı.



Manisa'daki çiftçilerin gelir seviyelerini arttırmak amacıyla sürekli projeler ürettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikli hedefimiz, kırsal alandan şehir merkezine göçü engellemektir. İlk hedefimiz de çiftçilerin gelirlerinin yükseltilmesidir. Selendi ilçemizde de hayvan sulama göletlerini, tarımsal sulama sondajlarını, küçük ölçekli göletleri ve damlama sulama projelerini hayata geçirdik. Ana arı, zeytin fidanı, badem ve ceviz fidanı dağıtımı yapıldı. Selendi ilçemize geride kalan hizmet döneminde 3 milyon liralık kırsal yatırım yaptık. Her zaman da üreticilerimizin yanında olacağız" dedi. - MANİSA

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