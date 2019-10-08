Son Dakika Haberleri: Selendi'ye 9 milyon liralık yatırım
Son Dakika Güncel Selendi'ye 9 milyon liralık yatırım

Selendi'ye 9 milyon liralık yatırım

1 saat önce

Manisa'nın Selendi ilçesinde yapılması planlanan cirit sahası, yüzme havuzu ile 3 halı saha için 9 milyon liralık ödenek Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylandı.

Selendi'ye 9 milyon liralık yatırım, System.String[]

Manisa'nın Selendi ilçesinde yapılması planlanan cirit sahası, yüzme havuzu ile 3 halı saha için 9 milyon liralık ödenek Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından onaylandı.


Manisa'nın Selendi ilçesinde gençlerin spor aktivitelerine yönelmeleri ve kötü alışkanlıklardan kurtulmaları amacıyla başlatılan girişimler sonuç verdi. AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar ve Selendi Kaymakamı Can Atak konuyla ilgili Ankara'ya giderek Gençlik ve Spor Bakanlığı ile temaslarda bulundu. AK Partili Kaçar ve Kaymakam Atak, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile birlikte Selendi için hazırlanan projeleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na anlattı. Olumlu geçen görüşmeler sonrası ilçenin ihtiyacı olan cirit sahası, yüzme havuzu ve 3 adet halı saha olmak üzere toplam maliyeti 9 milyon liraya varan yatırım projesi Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla onaylandı.


Yatırımların önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor. - MANİSA

Selendi, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:27 Kaynak: İHA
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