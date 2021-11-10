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Selendi'ye Şantiye Alanı Kazandırılacak - Son Dakika

Selendi'ye Şantiye Alanı Kazandırılacak

10.11.2021 08:10
Selendi'ye Şantiye Alanı Kazandırılacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Selendi'ye iki belediyenin ortaklaşa kullanacağı şantiye alanı kazandırmak amacıyla protokol imzaladı.

İmza töreninde konuşan Başkan Ergün ve Başkan Savaş, yapılacak hizmetin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı makamında ağırladı. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Selendi Belediyesi'nin ortak olarak kullanacağı şantiye alanının ilçeye kazandırılması amacıyla bir protokol de imzalandı. Protokole ilişkin imzaların atılmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün açıklamalarda bulundu. Başkan Ergün, "Selendi Belediye Başkanımız ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şahsım; her iki belediyemizi temsilen Selendi'de yapılacak olan mevcut imar planında Belediye Hizmet alanı olarak görülen bu 63 ada 113 parseldeki mevcut Maliye hazinesi adına kayıtlıyken Selendi Belediyesi adına tescil edilen boş parsele Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından her iki belediyenin şantiye alanı olarak kullanabilmesi için tüm inşaat faaliyetlerini kapsayan bir protokol imzalıyoruz. Yapılacak olan şantiye alanını yüzde 50 yüzde 50 kullanma noktasında protokolle kayıt altına aldık. Hayata geçireceğimiz hizmetin Selendi halkına, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Selendi Belediye Başkanımız Nurullah Savaş'a da teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun" diye konuştu.

"Cengiz Başkanımızın desteğini ve gücünü her zaman yanımızda hissettik"

Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş da imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e bugüne kadar ilçemize yaptıkları hizmetler adına ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün de bu hizmet halkasına önemli bir atılımı daha gerçekleştirmek için protokol imzaladık. Manisa Büyükşehir Belediyemiz, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Selendi Belediyesi olarak şimdiye kadar iş makineleri, ekipmanlarla ilgili eksikliğini duyduğumuz, hizmet noktasındaki verimliliğe ulaşmamızda bir engel teşkil eden şantiye alanıyla ilgili talebimizi, değerli Cengiz Başkanımızla daha önceki ziyaretimizde görüştük, ilettik. Kendileri de buna duyarsız kalmadı ve hemen harekete geçelim dedi. İlk adım olarak da burada protokolü imzalamış bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte Selendi'mizdeki 57 mahallemize şimdiye kadar olduğu gibi çok verimli hizmetleri el ele güç birliğiyle yapacağız. 2009'dan beri Cengiz Başkanımızla birlikte bir yol arkadaşlığı yapmaktayız. Bu süre zarfında Selendi'mize çok büyük projelerin hayata geçmesi noktasında Cengiz Başkanımızın desteğini gücünü, her zaman yanımızda hissettik. Ve bu da bize çalışma şevki olarak ayrı bir güven verdi. Kendisine bir kez daha burada teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte ilçemiz için hayırlı olur" dedi.

Selendi'ye Şantiye Alanı Kazandırılacak

Nurullah Savaş, Cengiz Ergün, Selendi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Selendi'ye Şantiye Alanı Kazandırılacak - Son Dakika


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