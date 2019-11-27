Selendi yolunda 18 kilometre tamamlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde yapımı devam eden Selendi yolunun 18 kilometresi tamamlandı.



Demirci'yi Akdeniz ve İç Anadolu'ya bağlayacak olan A1 standardında yapılan Demirci - Selendi yolunda 2 bölgede devam eden çalışmalar kapsamında yolun 18 kilometrelik bölümü asfaltlanarak hizmete açıldı.

Karayolları 2. Bölge Müdürü Yakup Dost ve Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yolda devam eden çalışmaları inceledi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk yaptığı açıklama, yolun 10 kilometrelik bölümünün de yapımına başlanacağını ve gelecek yıl tamamlanmasının planlandığını aktardı.