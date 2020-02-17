Selendili badminton sporcuları Fransa'dan dereceyle döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Selendili badminton sporcuları Fransa'dan dereceyle döndü - Son Dakika Spor

Selendili badminton sporcuları Fransa'dan dereceyle döndü

6 saat önce

Fransa'nın Liévin kentinde devam eden Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonasında Tek Bayanlar kategorisinde finale yükselen Selendi Belediyesporlu Milli Badmintoncu Ravza Bodur dünya ikincisi olurken Çiftler kategorisinde ise ise Ravza Bodur ve Tuğçe Damar Avrupa üçüncüsü oldu.

Selendili badminton sporcuları Fransa'dan dereceyle döndü, System.String[]

Fransa'nın Liévin kentinde devam eden Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonasında Tek Bayanlar kategorisinde finale yükselen Selendi Belediyesporlu Milli Badmintoncu Ravza Bodur dünya ikincisi olurken Çiftler kategorisinde ise ise Ravza Bodur ve Tuğçe Damar Avrupa üçüncüsü oldu.


Fransa'nın Liévin kentinde devam eden Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonasına katılan Selendi Belediyesporlu milli badminton sporcuları dereceyle döndü. Şampiyonada Tek Bayanlar kategorisinde finale yükselen Selendi Belediyesporlu Milli Badmintoncu Ravza Bodur dünya ikincisi olurken Çiftler kategorisinde ise ise Ravza Bodur ve Tuğçe Damar Avrupa üçüncüsü oldu.


Milli Takım Antrenörü Okan Demir bundan sonraki hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi. - MANİSA

Selendi, Avrupa, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu!
EURO 2020 için 28 milyondan fazla bilet talep edildi Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle Torino maçının kadrosundan çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
15:55 Mehmet Öncü, yeni klibini çıkarmaya hazırlanıyor
15:53 Danla Bilic, Survivor'da yarışan arkadaşına sesini yükselten Yasin Obuz'a tepki gösterdi
15:41 Hadise, kendisini silen Aslı Enver'e cevap verdi!
15:16 Oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, bebeğine koyacağı ismi açıkladı
13:59 Megastar Tarkan'dan Monte Carlo'da muhteşem konser

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 16:53:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Selendili badminton sporcuları Fransa'dan dereceyle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]