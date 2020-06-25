Selendili çocuklar spor şöleninde coştu
Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Selendi Kaymakamlığı koordinesinde Selendi Gençlik ve Spor Şöleninde çocuklar hünerlerini gösterip parkurda kıyasıya yarıştı.
Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Selendi Kaymakamlığı koordinesinde Selendi Gençlik ve Spor Şöleninde çocuklar hünerlerini gösterip parkurda kıyasıya yarıştı.
Selendi Devlet Bahçeli Kent Meydanında İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü hocaları tarafından hazırlanan parkur, balon ve langırt yarışmasında öğrenciler stres attı. Meydana kurulan parkurda koşan çocuklar en son basket atışı ile sporu tamamlarken balon langırtta ise karşılıklı futbol oynadı. Yeni tip korana virüs (Covid-19) salgını nedeniyle önlemlerin alındığı spor şöleninde görevliler öğrencileri sosyal mesafenin korunması ve maske takmaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Ailelerin de heyecanla izlediği spor şenliğine tüm okul müdürleri de katılarak öğrencilerin yaptığı hareketleri dikkatlice takip etti. Spor şölenine katılan bazı küçük çocuklar ailesiyle birlikte yarıştı. Öğrenciler organizasyonu yapanlara teşekkür ederek iyi bir gün geçirdiklerini kendileri için değişiklik olduğunu ve stres attıklarını belirtti. Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevlileri de katılan öğrencilere Türk Bayrağı ve kitap hediye etti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 07:12 Kaynak: İHA
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