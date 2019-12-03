Son Dakika Haberleri: Selendili Kıbrıs gazileri madalyalarını aldı
Son Dakika Güncel Selendili Kıbrıs gazileri madalyalarını aldı - Son Dakika

Selendili Kıbrıs gazileri madalyalarını aldı

6 saat önce

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalyaları törenle teslim edildi.

Selendili Kıbrıs gazileri madalyalarını aldı, System.String[]

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalyaları törenle teslim edildi.


Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan ve Selendi'de ikamet eden gazileri onurlandırmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" düzenlenen törenle, Selendi Kaymakamı Can Atak, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Can Çeri, belediye meclis üyeleri tarafından kahraman gazilere tevcih edildi. Muharip gazilerin bugün kendilerine verilen milli mücadele madalyalarını göğüslerinde gururla taşıyacaklarını belirten Kaymakam Can Atak, "20 Temmuz 1974 sabahı saat 06.05'te Kıbrıs Türkünün malını, canını, namusunu korumak uğruna, Kıbrıs Türklerinin yok olmalarını önlemek ve işgalcilere karşı gereken mücadeleyi göstermek üzere devletimizin verdiği karar neticesinde ülkemizden Kıbrıs'a bir çıkarma yapıldı. Buradan giden vatan evlatları her zaman, her yerde olduğu gibi geri dönmeyi asla düşünmediler. Orada kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiler, sonucunda da Kıbrıs Türkünün huzuru ve güvenliği temin edildi. Oraya gözünü kırpmadan gidenlerin bir kısmı Gazi unvanıyla dönerken bir kısmı da şehit oldu. Bugünkü törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin vermiş olduğu ilçemizde bulunan gazilerimize madalyalarını tevcih ediyoruz. Bu madalyalar gazilerin şeref ve onur nişanıdır. Bu madalyaları onurla taşıyacaklarına inandığımız gazilerimize bu ülkeye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ile bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de sağlıklı, huzurlu ömürler temenni ediyorum" dedi. - MANİSA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Selendi, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Roberto Carlos, Türkiye'ye dönüyor!
Mert'ten "Gel bizde oyna" diyen Avusturya Teknik Direktörü'ne yanıt: Kalbim ay-yıldız için atıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 01:01:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selendili Kıbrıs gazileri madalyalarını aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]