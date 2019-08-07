Son Dakika Haberleri: Selendili Kızlar Uluslararası Turnuvada Üçüncü Oldular.
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Selendili Kızlar Uluslararası Turnuvada Üçüncü Oldular.

1 saat önce

Manisa'nın Selendi ilçesinden U17 Open Turnuvasında katılan badminton sporcuları Behiye Bodur ve Fadime Metin bronz madalyayla döndü.

Selendili Kızlar Uluslararası Turnuvada Üçüncü Oldular., System.String[]
Manisa'nın Selendi ilçesinden U17 Open Turnuvasında katılan badminton sporcuları Behiye Bodur ve Fadime Metin bronz madalyayla döndü.

Selendili badminton sporcuları Behiye Bodur ve Fadime Metin, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Turkey U17 Open Turnuvasında Manisa'yı temsil etti. Turnuvada çift kızlar kategorisinde Selendi Belediyesporlu Behiye Bodur ve Fadime Metin üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Türkiye'yi ve Manisa'yı en iyi şekilde temsil ettiklerini söyleyen Behiye Bodur, hedeflerinin bir sonraki turnuvada ilçeye 1.'likle dönmek olduğunu söyledi. Antrenör Zeliha Demir bundan sonra altın madalya hedefiyle yarışacaklarını belirtti. - MANİSA
Selendi, Ankara, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:25 Kaynak: İHA
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