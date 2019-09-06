Son Dakika Haberleri: Selendili yatırımcılara SGK teşvikleri anlatıldı
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Selendili yatırımcılara SGK teşvikleri anlatıldı

22 dakika önce

Manisa'nın Selendi ilçesinde yatırımcılarla buluşan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, yatırımcılara SGK'nın teşvikleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Selendili yatırımcılara SGK teşvikleri anlatıldı, System.String[]

Manisa'nın Selendi ilçesinde yatırımcılarla buluşan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, yatırımcılara SGK'nın teşvikleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu.


SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, Manisa'nın Selendi ilçesinde yatırımcılarla buluştu. Kurt, ilk olarak Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ın makamında ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. İl Müdürü Kurt daha sonra İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Oda yönetimine SGK tarafından esnaflara sunulan hizmetler, prim teşvikleri ve kayıtlı istihdam hakkında bilgilendirmede bulunan Kurt, esnafların sorularını dinleyip soruları cevapladı Son olarak ilçedeki tekstil yatırımlarını yerinde inceleyen Kurt, 140 kişiye istihdam sağlayan tekstil atölyesinin ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını ve bu sayının artmasını beklediklerini söyledi. - MANİSA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Nurullah Savaş, Selendi, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:06 Kaynak: İHA
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