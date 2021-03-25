Selendililer yağan karın keyfini Kınık Tepesinde çıkardı - Son Dakika

Selendililer yağan karın keyfini Kınık Tepesinde çıkardı
25.03.2021 00:01
Bugün sabah saatlerinden bu yana aralıklarla Manisa'nın Selendi ilçesinin yüksek kesimlerine yağan kar nedeniyle beyaza bürünen bölgelere çıkan vatandaşlar yağan karın keyfini çıkardı.
Bugün sabah saatlerinden bu yana aralıklarla Manisa'nın Selendi ilçesinin yüksek kesimlerine yağan kar nedeniyle beyaza bürünen bölgelere çıkan vatandaşlar yağan karın keyfini çıkardı.
Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Kınık Tepesinin yüksek kesimlerine akın eden vatandaşlar kartopu oynamamın tadını çıkarırken çocuklar da ailelerine eşlik etti. Kardan adam yapan vatandaşlar kardan adama tüm Türkiye'yi saran yeni tip korana virüs salgını nedeniyle maske takmayı da ihmal etmedi. Selendililer bol bol fotoğraf çektirip adeta mart ayının son günlerinde yağan karın tadını çıkarttı. - MANİSA
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