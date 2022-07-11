Son dakika haber! SELEUKEİA ANTİK KENTİ'NDE BÜYÜK YANGININ İZLERİ SİLİNDİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! SELEUKEİA ANTİK KENTİ'NDE BÜYÜK YANGININ İZLERİ SİLİNDİ

11.07.2022 09:26

Son dakika haberi: ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki büyük orman yangınında zarar gören Seleukeia Antik Kenti, yeniden ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki büyük orman yangınında zarar gören Seleukeia Antik Kenti, yeniden ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Tarihi bölgeye turist getiren rehber Cafer Aşiret, geçen seneki yangında bütün yapıların simsiyah olduğunu belirterek, "Buraya geldiğimde gördüğüm manzara içler acısıydı. Her yer, bu taşlar ve yapılar simsiyahtı. Şimdi epey bir kendini yeniledi. Yangın dönemindeki halinden çok fazla eser kalmadı" dedi.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de çıkan ve 10 gün süren yangında 70 bin hektarlık orman yandı. 'Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını' olarak kayıtlara geçen yangında 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve binlerce hayvan öldü. İlçeye bağlı Bucakşeyhler Mahallesi'ndeki Seleukeia Antik Kenti de alevlerden etkilendi. Helenistik çağda, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan antik kentin girişindeki ve çevresindeki bütün ağaçlar, yangın nedeniyle küle döndü. Antik kentin dış kısmındaki duvarlarda da is izleri oluştu.

TAMAMEN SİYAHA BÜRÜNDÜ

Agoranın güney kısmında yer alan kemerler zarar görürken, ağaçların da üzerine devrildiği görüldü. Bazı noktalarda çökmeler yaşanırken, ağaçlardan düşen kozalaklar kalıntıların içini doldurdu. Tarihi antik kentin içindeki hamam, sarnıç, agora ve tapınak ise alevler nedeniyle tamamen siyaha büründü. Kent içinde yer alan ve çevresi tel ile kapatılan sarnıcın olduğu alan da zarar gördü.

Side Müzesi Müdürlüğü nezaretinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangın sonrası antik kentte temizlik çalışması yaptı. Bu çalışmalarla kozalaklar ve küller temizlendi. Küle dönen ağaçlar yerine yeni fidanlar çıktı. Yangın ile tamamen yok olan antik kent ve çevresindeki bitki örtüsü de yeniden yeşillenmeye başladı, çeşitli bitkiler çiçek açtı. Yangının izlerinin ortadan kalkması ile turistler de yeniden Seleukeia Antik Kenti'ni ziyaret etmeye başladı.

'TURİSTLER KİMİN YAKTIĞINI SORDU'

Seleukeia Antik Kenti'ne turist getiren rehber Cafer Aşiret, geçen sene yangında antik kentteki yapıların simsiyah olduğunu söyledi. Yangın sonrası belli bir süre antik kentin ziyarete kapalı olduğunu anlatan Aşiret, "Buraya geldiğimde gördüğüm manzara içler acısıydı. Her yer, bu taşlar ve yapılar simsiyahtı. Şimdi epey bir kendini yeniledi. Yangın dönemindeki halinden çok fazla eser kalmadı. Sadece yanan ağaçlar duruyor" dedi.

Geçen yıl yangından sonra ilk kafileyi getirdiklerinde, turistlerin çok üzüldüğünü belirten Aşiret, "Turistler, burasının o halini görünce çok üzüldü. Yanan ağaçlara da üzüldüler. Bize sürekli yangının nasıl olduğunu ve kimin yaktığını sordular" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: SEL VE HEYELAN KENTİ RİZE'DE 'AFAD ACİL MOBİL'İ SADECE 900 KİŞİ İNDİRMİŞ Son dakika haberleri: SEL VE HEYELAN KENTİ RİZE'DE 'AFAD ACİL MOBİL'İ SADECE 900 KİŞİ İNDİRMİŞ Son dakika haberi: Elektrik direğinde çıkan yangın korkuttu Son dakika haberi: Elektrik direğinde çıkan yangın korkuttu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! SELEUKEİA ANTİK KENTİ'NDE BÜYÜK YANGININ İZLERİ SİLİNDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 10:37:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! SELEUKEİA ANTİK KENTİ'NDE BÜYÜK YANGININ İZLERİ SİLİNDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement