Seleznov, Malaga'ya Transfer Oldu
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un golcü oyuncusu Yevgen Seleznov, İspanyol temsilcisi Malaga'ya transfer oldu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un golcü oyuncusu Yevgen Seleznov, İspanyol temsilcisi Malaga
'ya transfer oldu.
2017-2018 sezonunun devre arasında Akhisarspor'a transfer olan ancak bu sezon kadro dışı bırakılan Seleznov'un Malaga'ya transferi gerçekleşti.
İspanyol temsilcisi, Seleznov ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.
Akhisarspor'un bu transfer için Malaga Kulübünden bonservis ücreti alacağı öğrenildi. Türkiye
kariyerinde Akhisarspor ve Kardemir Karabükspor
formaları giyen Seleznov'un 61 maçta 22 golü bulunuyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:49 Kaynak: AA
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