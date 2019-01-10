Son Dakika Haberleri: Seleznov, Malaga'ya Transfer Oldu

Seleznov, Malaga'ya Transfer Oldu

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un golcü oyuncusu Yevgen Seleznov, İspanyol temsilcisi Malaga'ya transfer oldu.

Seleznov, Malaga'ya Transfer Oldu, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un golcü oyuncusu Yevgen Seleznov, İspanyol temsilcisi Malaga'ya transfer oldu.

2017-2018 sezonunun devre arasında Akhisarspor'a transfer olan ancak bu sezon kadro dışı bırakılan Seleznov'un Malaga'ya transferi gerçekleşti.

İspanyol temsilcisi, Seleznov ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.

Akhisarspor'un bu transfer için Malaga Kulübünden bonservis ücreti alacağı öğrenildi.

Türkiye kariyerinde Akhisarspor ve Kardemir Karabükspor formaları giyen Seleznov'un 61 maçta 22 golü bulunuyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:49 Kaynak: AA

Malaga, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşa, Benfica'nın Genç Kalecisi Bruno Varela'yı Kadrosuna Katmaya Hazırlanıyor Fenerbahçe, 18 Yaşındaki Jhonny Lucas'ın Transferini Bitiriyor

Yevhen Seleznov, Malaga'ya Transfer Oldu Alex de Souza, Fenerbahçe'nin Peşinde Olduğu Jhonny Lucas'a Övgü Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 19:07:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seleznov, Malaga'ya Transfer Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]