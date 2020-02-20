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Seleznyov'dan Galatasaray itirafı: Gidemeyince oturup ağladım
12 dakika önce
Bursaspor'un golcüsü Yevhen Seleznyov, Akhisarspor'da oynadığı dönemde Galatasaray'a gidemediği için soyunma odasında ağladığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:14
Bursaspor'da forma giyen Yevhen Seleznyov kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seleznyov, Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili Ukrayna basınına özel bir röportaj verdi.
"O GÜNÜ HİÇ UNUTMADIM"
O dönem forma giydiği Akhisarspor'un, Galatasaray'a transfere izin vermediğini aktaran Seleznyov, "Galatasaray'dan kulübe bir mektup geldi. Başkan bana 'Galatasaray 10 milyon euro bile verse oraya gitmeyeceksin' dedi. Sonrasında telefonu kapattı ve benim Galatasaray'a gitmeme izin vermemişti. O günü hiç unutmadım. Soyunma odasında oturup ağladım" dedi.
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