Selfie Bağımlıları: İngiliz Ordusunun Size İhtiyacı Var'
1 saat önce
İngiliz ordusu, istihdam etmek üzere gençlerin ilgisini çekebilmek için zamana ayak uyduran bir kampanya başlattı.
İngiliz ordusu, istihdam etmek üzere gençlerin ilgisini çekebilmek için zamana ayak uyduran bir kampanya başlattı. Yeni kampanya malzemelerinde klasikleşmiş Lord Kitchener'in resmi değil, 'el bebek gül bebek büyütülen', 'ben merkezli' ve 'teknoloji düşkünü' gençleri simgeleyen porteler kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:43
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