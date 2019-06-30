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Selfie çeken genç kayalıklardan yuvarlandı

1 saat önce

Kayseri'de bulunan Homurlu Şelalesi'nde kayalıklarda fotoğraf çekinirken dengesini kaybederek dereye düşen genci arama çalışmaları 3 saattir sürüyor.

Selfie çeken genç kayalıklardan yuvarlandı, System.String[]
Kayseri'de bulunan Homurlu Şelalesi'nde kayalıklarda fotoğraf çekinirken dengesini kaybederek dereye düşen genci arama çalışmaları 3 saattir sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Yukarı Künye Mahallesi'nde bulunan Homurlu Şelalesi'ne ailesiyle birlikte gelen 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa,iddiaya göre fotoğraf çektirmek için şelalenin üst tarafındaki kayalıklara çıktı. Fotoğraf çekinirken dengesini kaybeden Timurbuğa, dereye düşerek gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 ve gönüllü Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, jandarma ile Türkuaz 112 ekipleri tarafından sürdürülen arama kurtarma çalışmaları 3 saattir devam ediyor. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:31 Kaynak: İHA
AFAD, Serkan, Develi, Kayseri, 3. Sayfa
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