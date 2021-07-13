Selfie çekerken Dicle Nehri'ne düşen kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti - Son Dakika

Dün akşam merkez Sur ilçesindeki tarihi Ongözlü Köprü'de iddiaya göre 30 yaşındaki N.D. adlı kadın, selfie çekmek için köprüye geldi.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

N.D. fotoğraf çekerken bir anda dengesini kaybederek Dicle Nehri'ne düştü. Durumu fark eden çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU

Bu sırada bir grup da nehre girip, N.D.'yi sudan çıkardı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı N.D.'nin sudan çıkarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.