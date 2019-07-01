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Selfie çekerken kayalıklardan düşen gencin arama çalışmalarında ikinci gününde de sonuç alınamadı

19 dakika önce

Selfie çekerken kayalıklardan düşen gencin arama çalışmalarında ikinci gününde de sonuç alınamadıKAYSERİ - Kayseri'de bulunan Homurlu şelalesinin tepesinde dün selfie çekerken kayalıklardan düşen 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa'yı arama çalışmalarında bu gün de sonuç alınamadı.

Selfie çekerken kayalıklardan düşen gencin arama çalışmalarında ikinci gününde de sonuç alınamadı
KAYSERİ - Kayseri'de bulunan Homurlu şelalesinin tepesinde dün selfie çekerken kayalıklardan düşen 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa'yı arama çalışmalarında bu gün de sonuç alınamadı.
Kayseri'in Develi ilçesine bağlı Yukarı Künye mahallesinde bulunan Homurlu şelalesine ailesi ile birlikte gelen Serkan Turan Timurbuğa, iddiaya göre selfie çekmek için şelalenin tepesine çıktı. Burada dengesini kaybeden Timurbuğa gözlerden kaybolurken, yakınları jandarma, AFAD, itfaiye, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve 112 ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbarın ardından kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucunda Serkan Turan Timurbuğa bulunamazken arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Sabahın erken saatlerinde ekipler yeniden Serkan Turan Timurbuğa'yı arama çalışmalarına başladı. Burada ekipler vatandaşların da yardımıyla şelalenin akıntısına set çekerek çalışmalarını sürdürdü. Arama çalışmalarının ikinci gününde de Serkan Turan Timurbuğa'nın izine rastlanmadı.
Timurbuğa'yı arama çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi.
Selfie çekerken kayalıklardan düşen gencin arama çalışmalarında ikinci gününde de sonuç alınamadı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:26 Kaynak: İHA
Kayseri, Develi, Serkan, 3. Sayfa
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