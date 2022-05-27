Motosiklet üzerinde özçekim yaparken duvara çarpıp düştüler - Son Dakika
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Motosiklet üzerinde özçekim yaparken duvara çarpıp düştüler

27.05.2022 11:16

Motosiklet üzerinde özçekim yaparken duvara çarpıp düştülerBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi meydana gelen kazada, motosiklet istinat duvarına çarpıp, kanala düştü; 2 kişi yaralandı.

Motosiklet üzerinde özçekim yaparken duvara çarpıp düştüler

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi meydana gelen kazada, motosiklet istinat duvarına çarpıp, kanala düştü; 2 kişi yaralandı.

Kaza Alanyurt ile Mesudiye Mahallesini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan sürücü Onur T. yönetimindeki 16 KES 17 plakalı motosiklet, iddiaya göre arkasında oturan Mehmet Can F.(16)'nin özçekim yapmaya çalıştığı sırada, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan motosiklet istinat duvarına çarpıp, yağmur suyu kanalına düştü. Kaza sonucu sürücü ile arkadaşı yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Motosiklet üzerinde özçekim yaparken duvara çarpıp düştüler
Motosiklet üzerinde özçekim yaparken duvara çarpıp düştüler
Motosiklet üzerinde özçekim yaparken duvara çarpıp düştüler
Motosiklet üzerinde özçekim yaparken duvara çarpıp düştüler
Motosiklet üzerinde özçekim yaparken duvara çarpıp düştüler
Motosiklet üzerinde özçekim yaparken duvara çarpıp düştüler
Motosiklet üzerinde özçekim yaparken duvara çarpıp düştüler
Motosiklet üzerinde özçekim yaparken duvara çarpıp düştüler
Motosiklet üzerinde özçekim yaparken duvara çarpıp düştüler
Motosiklet üzerinde özçekim yaparken duvara çarpıp düştüler

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet üzerinde özçekim yaparken duvara çarpıp düştüler - Son Dakika


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