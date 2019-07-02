Son Dakika Haberleri: Selfie çekerken suya düşen Serkan'ın cansız bedeni bulundu (2)
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Selfie çekerken suya düşen Serkan'ın cansız bedeni bulundu (2)

43 dakika önce

46,5 SAAT SONRA CESEDİ BULUNDUKayseri'nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi ile selfie çekmek isterken, önceki gün saat 17.00 sıralarında dengesini kaybedip, kayalıklardan düşmesi sonucu suda kaybolan Serkan Turan Timurbuğa'nın (18) bugün saat 15.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı.

Selfie çekerken suya düşen Serkan'ın cansız bedeni bulundu (2), System.String[]

46,5 SAAT SONRA CESEDİ BULUNDU
Kayseri'nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi ile selfie çekmek isterken, önceki gün saat 17.00 sıralarında dengesini kaybedip, kayalıklardan düşmesi sonucu suda kaybolan  Serkan Turan Timurbuğa'nın (18) bugün saat 15.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Suda 46,5 saat sonra bulunup, çıkarılan Timurbuğa'nın cesedi, otopsi için Develi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, Serkan Turan Timurbuğa'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:48 Kaynak: DHA
Kayseri, Develi, Serkan, Güncel
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