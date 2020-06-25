Selfie çektiler 'Atla' diye bağırdılar - Son Dakika

Selfie çektiler 'Atla' diye bağırdılar

Selfie çektiler 'Atla' diye bağırdılar Metruk binanın çatısına çıkan genç polis ekiplerini saatlerce uğraştırdı Çatıdaki genci görenler cep telefonları ile canlı yayın yapma yarışına girdi İntihar girişimini seyreden bir kişi, "Polisin biri bacanın arkasından yanaşıp yakalasın" diye taktik...

Selfie çektiler 'Atla' diye bağırdılar

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Metruk binanın çatısına çıkan genç polis ekiplerini saatlerce uğraştırdı

Çatıdaki genci görenler cep telefonları ile canlı yayın yapma yarışına girdi

İntihar girişimini seyreden bir kişi, "Polisin biri bacanın arkasından yanaşıp yakalasın" diye taktik vermeye çalıştı

Selfie çeken gençler 'atla' diye bağırdı

KAYSERİ - Kayseri'de intihar girişiminde bulunan genci görenler ellerinde cep telefonları ile canlı yayın yapma yarışına girerken, bir vatandaş polis ekiplerine taktik vermeye çalıştı. Selfie çeken gençler ise, 'atla' diye bağırdı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nde isminin Aytuğ olduğu öğrenilen genç, çıktığı ve uyuya kaldığı çatıda polis ekiplerinin gelmesi ile uyandı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen çatıdan inmeyen Aytuğ'u gören vatandaşlar da etrafta toplanmaya başladı. Aytuğ'un polis ekiplerinin ikna girişimlerine olumsuz cevap vermesiyle kalabalık iyice artarken vatandaşlar cep telefonları ile canlı yayın yapmaya başladı.

İntihar girişimini seyreden vatandaşlardan biri, "Atlayamaz bu adam, atlayacak insan kimseyi beklemez. Çatıda 3 tane polis var, biri bacanın arkasından dolaşarak yakalayabilir. Bu gencin amacı şov yapmak" dedi. İntihar girişimini gören ve selfie çeken gençlerden biri ise, 'Atla' diye bağırdı.

İntihar girişiminde bulunan genç yaklaşık iki saatlik ikna girişimleri sonrasında çatıdan indirilerek polis aracına bindirildi.

Kayseri, selfie, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:55 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Selfie çektiler 'Atla' diye bağırdılar - Son Dakika
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