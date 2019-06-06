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Selfie ölüm getirdi...Selfie yaparken 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

11 dakika önce

Selfie ölüm getirdi.

Selfie ölüm getirdi...Selfie yaparken 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti BURSA - Bursa'da bir şelalede selfie çekerken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen genç hayatını kaybetti.
Olay, Orhaneli ilçesindeki piknik alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Arslan (17), piknik yapmak için ailesi ile birlikte ilçeye geldi. Bu sırada kayalıkların üzerine çıkan Arslan, selfie yapmak isterken ayağı kaydı. Yaklaşık 10 metre yüksekten Arslan, şelale suyunun biriktiği yere düştü. Olayı gören babası ve vatandaşlar, çocuğu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Büro Amirliği'nde görev yapan kurbağa adamlara haber verildi. Olay yerine gelen kurbağa adamlar, çocuğun cansız bedenini suyun 2.5 metre derinliğinde buldu. Sudan çıkartılan ceset yapılan incelemenin ardından otopsi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çocuğun ailesi ise, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.
Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.
Selfie ölüm getirdi...Selfie yaparken 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:58 Kaynak: İHA
Orhaneli, Bursa, 3. Sayfa
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