Son Dakika Haberleri: Selfy'den yeni dijital paketler
Son Dakika Ekonomi Haber

Selfy'den yeni dijital paketler

1 saat önce

Türk Telekom'un gençlik platformu Selfy, sadece GB'tan oluşan yeni 'dijital paketler'ini duyurdu.

Selfy'den yeni dijital paketler, System.String[]
Türk Telekom'un gençlik platformu Selfy, sadece GB'tan oluşan yeni 'dijital paketler'ini duyurdu.

Türk Telekom'un gençlik platformu Selfy, hayata geçirdiği yeni 'dijital paketler'i duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; bu paketlerdeki internet, ihtiyaç halinde dakika ve SMS'e dönüşerek, gençlere kolaylık ve esneklik sağlayacak. Selfy'liler, dijital paketlerdeki internetlerini, özel bir işlem yapmalarına gerek olmadan otomatik olarak SMS ve dakikaya dönüştürerek kullanabilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, "Türk Telekom olarak gençleri dinliyor, onlara ihtiyaçlarına uygun esnek çözümler sunuyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Selfy'nin yeni dijital paketleri ile 'Bana SMS, dakika değil internet lazım' diyen gençler için internetten oluşan bir paket hazırladık. Onların değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmek için de paketteki interneti, konuşma ve mesajlaşmaya dönüşebilir hale getirdik. Bu paketteki GB'lar özel bir işleme gerek olmaksızın, konuşma ve mesajlaşma için kullanabiliyor. Dijital paketlerin avantajlı yapısı ile gençlerin paket içeriği aylık ihtiyaçlarına göre değişebilecek. Selfyli gençler, telefonlarında kuralları kendileri koymaya devam edecek" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:58 Kaynak: İHA
Türk Telekom, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayısı arttı 7 yıl önce yaban mersini bahçesi kurmuştu! Şu an 1 dönümünden 80 bin lira kazanıyor İngiltere'de televizyon programında kameralara aldırış etmeden ilişkiye girdiler! Her şey 3 dikiş ile başladı! Kolunu gören işe almıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 11:10:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selfy'den yeni dijital paketler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]