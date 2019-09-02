Son Dakika Haberleri: Şeli Benhabib'ten 'Unlimited' sergi!
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Şeli Benhabib'ten 'Unlimited' sergi!

11 dakika önce

Şeli Abut Benhabib, '16. İstanbul Bienali Paralel Etkinlikleri' kapsamında 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nde "Unlimited" sergisi ile sanatseverlerle buluşacak.

Şeli Benhabib'ten 'Unlimited' sergi!, System.String[]

Eserlerinde kağıt üzerine karışık teknik ve ahşap kutu içinde boya müdahalesi ile nesne düzenlemeleri yapan Benhabib'in sergisi, 12 Eylül - 10 Kasım 2019 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Günlük kullanım diline ait atık parçaları çoğunlukla sokaklar,inşaatlar, eskiciler, kendiyaşamsal alanlarından toplayan sanatçının tuvalin iki boyutlu gerçeğinin dışına taşarak sürdürdüğü çalışmalar, bu sene Bienal'in konusu olan 'Yedinci Kıta' konsepti ile de örtüşüyor.

"GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ"

Şeli Abut Benhabib, "Gözden çıkaramadığım nesneler ile kimi gözden çıkarılmış nesneleri birbiri ile kaynaştırdım. Müzikte bir besteyi oluşturan ana motif ne ise, bu sergide işlemek istediğim, geliştirdiğim konunun anlamca ortaya koyduğu şey sınırsızlıktır. Kimliğimizi yeniden keşfetmek ve çevremizi sorgulama arayışı, bugünkü toplumun sosyal ve kültürel değerlerini anlamak serginin temasını oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Benhabib, tüketim toplumu hakkında ise "Bugün tüm dünyada insanlar neredeyse aynı ayakkabıları, giysileri giyiyor; aynı müzikleri dinliyor, aynı tarzda eğleniyor. Çocuklar aynı oyuncaklarla oynuyor, aynı çizgi filmleri seyrediyor, aynı kahramanları benimsiyor yani tek düze bir yaşam biçimi yaşıyor, bitmeyen bir telaş var. Kısa, çabuk tüketilen cümleler ile konuşan ve yazışan, sürekli koşuşturan bir toplum haline geldik maalesef. Sanal dünyada kurulan ilişkiler, insanların toplumdan soyutlamalarına neden olmakta ve bunu aşmanın yolunu da bireyler tüketimde aramaktadır. Dolayısıyla, her şeyin tüketim üzerine kurulu olduğu bir toplum algısı yaygınlaşmaktadır" yorumunda bulundu. Sanatçı "Toplumda geri dönüşüm bilincini güçlendirmek için hep birlikte çalışmalıyız" diyerek cümlelerini noktaladı.

Sergi, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nin açık olduğu gün ve saatler arasında gezilebilecek.Müze Pazar–Perşembe 10:00-17:00, Cuma 10:00 13:00 arasında açık olacaktır.

10 Kasım, Eylül, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:23 Kaynak: Bültenler
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