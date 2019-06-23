Son Dakika Haberleri: Seli fırsata çevirdiler
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Seli fırsata çevirdiler

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bazı vatandaşlar, selin denize taşıdığı ağaç parçalarını topladı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bazı vatandaşlar, selin denize taşıdığı ağaç parçalarını topladı.
Bir köyden geçen derenin taşması sonucu meydana gelen sel nedeniyle Karadeniz'e sürüklenen ağaç parçalarını toplamak isteyen vatandaşlar, kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak için sahile akın etti.
Denize girerek ağaç parçalarını toplayan vatandaşlar, yakacak malzemelerini araçlarla evlerine götürdü.
Metin Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaç köklerinden oluşan kütükleri aile fertleriyle toplamak için sahile geldiklerini söyledi.
Kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını vurgulayan Ay, "Deniz suyunun içindeki kütükleri sahile çıkarmak zor oluyor ama ne yapalım? Herkes deniz kenarında, odun peşinde. Geçinmek için bunları yapmak gerekiyor. Bu kütükler, kömürden daha dayanıklı oluyor. Daha fazla ısı sağlıyor." ifadesini kullandı.
Ay, kütükleri ipe bağlayarak sahile çıkarabildiklerini belirterek, "Önce kütükleri sahile çıkarıp aracımıza yüklüyoruz, sonra da köyümüze götürüyoruz. Dün bir kamyonet kütük topladım bir kamyonet de bugün topladım." dedi.
Seli fırsata çevirdiler
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:09 Kaynak: AA
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