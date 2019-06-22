Son Dakika Haberleri: Seli görüntüleyen vatandaş: "Araba gırtlağına kadar su doldu"
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Seli görüntüleyen vatandaş: "Araba gırtlağına kadar su doldu"

26 dakika önce

Nevşehir'de gök gürültülü sağanak yağışlar ilçelerde sele neden olurken Acıgöl-Nevşehir karayolu ise bir süre trafiğe kapatıldı.

Seli görüntüleyen vatandaş:
Nevşehir'de gök gürültülü sağanak yağışlar ilçelerde sele neden olurken Acıgöl-Nevşehir karayolu ise bir süre trafiğe kapatıldı. Cep telefonu ile seli görüntüleyen bir vatandaş da, gördüğü manzara karşısında "Araba gırtlağına kadar su doldu" dedi.

Nevşehir'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrasında Acıgöl ve Avanos ilçesinde sele neden olurken Acıgöl'de yağan yağmur sonrasında Acıgöl-Nevşehir kara yolu trafiğe bir süre kapatıldı. Acıgöl ilçesinde yağan yağmur sonrasında Acıgöl-Nevşehir karayolunda seyir halinde olan bir araç içerisinde bulunanlar o anları cep telefonu ile kaydetti. Cep telefonu ile yoldan gelen seli gören araç içerisindekilerin konuşmaları ise izleyenleri güldürdü. Cep telefonu ile o anları çeken vatandaş, "Yarabbi yağışında hayırlısını ver sel geliyor. Aman ya Rabbim. Tepeköy'den gittim, Karacaören'den geldim. Selden araçlar gidemiyor. Biz gidebilir miyiz ki. Deneyelim şansımızı gideceğiz mi. Allah'ım ya ya Rabbim araba gırtlağına kadar su doldu" dedi.

Avanos'ta yolları sel vurdu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yağan sağanak yağış sonrası ilçe merkezinde sele neden oldu. İlçe merkezinde yollarda yaşanan sel sonrası trafikte giden araç sürücülerinin zorlandığı görüldü. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:03 Kaynak: İHA
Acıgöl, Nevşehir, Güncel
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