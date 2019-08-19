Selim-Akpınar yolu sıcak asfalt oluyor

Kars'ta ilçe ve köy yolları tek tek sıcak asfalt oluyor.

Kars'ta ilçe ve köy yolları tek tek sıcak asfalt oluyor. Yapılan yollar ise köylülerin yüzünü güldürüyor.



Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce geçtiğimiz yıllarda başlatılan köy yollarının sıcak asfalt yapılması çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl Özel İdaresi ekiplerince kentte bütün köy yolları sıcak asfalt yapılıyor. Modern yollara kavuşan köylülerin ise mutluluğu yüzlerine yansıyor.



Kars'ta uzun yıllar köy yollarında yaşanan sıkıntı, AK Parti hükümetleriyle son buldu. Selim'e bağlı Akpınar grup köy yolunun sıcak asfalt olmasıyla yaklaşık 10 köy çamurdan kurtuldu. Grup köy yollarında çalışmalarını yürüten İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kış şartlarını da düşünerek yolları sıcak asfaltla kaplıyor. Yaklaşık 30 santim kalınlığında atılan sıcak asfalt uzun süre bozulmadan köylülere hizmet verecek.



İl Özel İdaresi'nce yapılan sıcak asfalt yol çalışmalarını İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Kaymakamı Zafer Yiğit ve Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Tekcan ile Osman Cengiz, yerinde görerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Genel Sekreter Zafer Yiğit, yol çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.



Öte yandan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce yürütülen yol çalışmaları Vali Türker Öksüz ve AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç ile İl Başkanı Adem Çalkın'da yakından takip ediyor. - KARS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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