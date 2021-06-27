Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi (Cirit Tesisi)'Nin Açılışı Yapıldı - Son Dakika

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün katılımıyla Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi (Cirit Tesisi)'nin açılışı yapıldı.

Selim ilçesinde yapılan Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi (Cirit Tesisi)'nin açılışına Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit, Selim Kaymakamı Suat Hatam, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törende, Selim Kaymakamı Suat Hatam'ın açılış konuşmasının ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç tarafından birer konuşma yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, açılışta yaptığı konuşmada; Selim'de yaptırılan cirit tesisinin açılışını hep birlikte yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu, tesisin yapım amacının geleneksel bir ata sporu olan ciritin hem bilinirliğinin arttırması hem de bu sporun yaşatılması olduğunu belirterek, " Özellikle dışarıdan gelen ziyaretçilere de ilimizi ziyaret eden yerli yabancı ziyaretçilere de bu sporu burada hem tanıtalım hem de bir turizm destinasyonu oluşturalım, burada vakit geçirsinler istedik. Bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz elbette. Güzel bir tesis oldu. Sosyal alanları, kafeteryası, 7500 metrekarelik cirit sahası Selim'e hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan sonra gelen ziyaretçilerimiz burada spor müsabakalarını da seyredebilecekler. Aynı zamanda Kars'ta yaşayan vatandaşlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz burada binicilik gibi atlı spor faaliyetlerine katılma, hem boş vakitlerini değerlendirme hem de ata binme gibi bir hobileri varsa onu gerçekleştirme imkanına sahip olacaklar inşallah. Biz, bu vesile ile turizmimize de katkıda bulunmayı amaçladık. Kış turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi olarak her şeye sahibiz, bundan mutluluk duymalıyız. Bu tesis de inşallah spor ve kültür turizmine önemli katkılar sağlayacak. Buradan faydalanan gençlerimiz, çocuklarımız vatandaşlarımız inşallah burada bir sosyalleşme imkanı bulacaklar. Önemli bir turizm güzergahı, rotası olacak inşallah. Gelen ziyaretçiler için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi (Cirit Tesisi), Selim Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)'nın desteği ile yapıldı, tabi bizlerin de desteği oldu. Hep birlikte bu tesisi yaptık. Ciritte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımız var. Onlar da burada çeşitli gösteriler, çeşitli faaliyetler düzenleyerek kendi amaçlarını bu vesile ile gerçekleştirmiş olacaklar. Tesisin ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. " Şeklinde konuştu.

Açılış töreni, yapılan konuşmalarından ardından Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nin gezilmesi ve cirit takımının gösterisinin izlenmesiyle sona erdi.

Selim ilçemizde, 23 bin metrekare alanda yapılan Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi (Cirit Tesisi)'nde, 7 bin 500 metrekare cirit sahası, kafeterya ve günübirlik ihtiyaçların giderilebileceği sosyal alan, 12 atlık barınak ve yemlik deposu ve 100'er kişilik 2 adet stat yer alıyor.