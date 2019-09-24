Son Dakika Haberleri: Selim Bayraktar'ın kardeşi de oyuncu çıktı
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Selim Bayraktar'ın kardeşi de oyuncu çıktı

1 saat önce

15 yıldır devlet tiyatrosunda tiyatro oyunculuğu yapan Salih Bayraktar, ilk dizi deneyimini yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın yaptığı Nöbet dizisininde Ferit karakterine hayat verdi.

Selim Bayraktar'ın kardeşi de oyuncu çıktı, System.String[]

15 yıldır devlet tiyatrosunda tiyatro oyunculuğu yapan Salih Bayraktar, ilk dizi deneyimini yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın yaptığı Nöbet dizisininde Ferit karakterine hayat verdi.


Oyuncu Salih Bayraktar abisi Selim Bayraktar'ın izinden yürüyor.

Salih Bayraktar, Selim Bayraktar, Necati Şaşmaz, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:10 
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