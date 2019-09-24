Selim Bayraktar'ın kardeşi de oyuncu çıktı
1 saat önce
15 yıldır devlet tiyatrosunda tiyatro oyunculuğu yapan Salih Bayraktar, ilk dizi deneyimini yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın yaptığı Nöbet dizisininde Ferit karakterine hayat verdi.
15 yıldır devlet tiyatrosunda tiyatro oyunculuğu yapan Salih Bayraktar, ilk dizi deneyimini yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın yaptığı Nöbet dizisininde Ferit karakterine hayat verdi.
Oyuncu Salih Bayraktar abisi Selim Bayraktar'ın izinden yürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:10
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