Selim Benliahmet köyünde karantina kaldırıldı - Son Dakika

Kars'ta, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Selim ilçesi Benliahmet köyünde karantina kaldırıldı.



Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Selim ilçesi Benliahmet köyünde uygulanmakta olan karantinanın 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 00: 01 itibariyle kaldırılması kararlaştırılmıştır" denildi.



Yaklaşık 14 gündür karantina altında olan Benliahmet köyünde karantinanın kaldırılmasıyla birlikte köylüler de rahatladı. - KARS