Selim Çınar gururlu - Son Dakika
Son Dakika Spor Selim Çınar gururlu - Son Dakika Spor

Selim Çınar gururlu

6 saat önce

Çınar, yaptığı açıklamada, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda Rusya'da Enisey'i yenerek son maçlar öncesinde grup liderliğini garantilemelerinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Selim Çınar gururlu, System.String[]

Çınar, yaptığı açıklamada, FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda Rusya'da Enisey'i yenerek son maçlar öncesinde grup liderliğini garantilemelerinin gururunu yaşadıklarını söyledi.


Krasnoyarsk deplasmanına özel uçakla gitmelerinin zor olan deplasman şartlarını biraz kolaylaştırdığını belirten Çınar, şunları kaydetti:


"Bu seyahat bize gösterdi ki ligler direktörlüğünün sezon başında koyduğu kuralla açıkladığı sezonluk fikstür, bizim gibi Avrupa kupalarında grup statüsünde oynayan takımları zorluyor. Bizim gibi sakatlıklardan kolay etkilenen, dar rotasyonlarda ve İstanbul dışında konumlanmış takımların seyahat programlarından dolayı biraz daha esnekliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yarın Bursaspor maçı var, saat 15.15'te oynayacağız. Geçtiğimiz hafta bizim aldığımız sonucun yanı sıra rakiplerimizin elde ettiği neticelerden sonra çıkan avantajımızı koruyup, yine iyi basketbol ortaya koymak istiyoruz. Sakatlıklar ve özellikle deplasman yorgunlukların üstesinden gelip sahada istediğimiz sonucu almak istiyoruz."


Görkem Doğan'ın forma giyemeyeceği Pınar Karşıyaka'da Semih Erden'in durumu maç saatinde belli olacak.

Avrupa, Rusya, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rusya'daki gaz patlamasında 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Oyuncu Deren Talu kurallarını anlattı: Türkan Şoray kurallarım var sevişme sahnesine karşıyım Son Dakika: Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshedildi Rusya'da ilk koronavirüs vakası görüldü! İki kişinin test sonuçları pozitif çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:17:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Selim Çınar gururlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]