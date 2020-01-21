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Selim'de, "Selim Ata Sporları Kış Festivali"
6 saat önce
Selim Belediye Başkanlığı ve Selim Kaymakamlığınca "Birinci Selim Ata Sporları Kış Festivali" düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
Selim Belediye Başkanlığı ve Selim Kaymakamlığınca "Birinci Selim Ata Sporları Kış Festivali" düzenlenecek.
Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, 25 Ocak Cumartesi günü saat: 10.00'da cezaevi mevkisinde yapılacak olan "Birinci Selim Ata Sporları Kış Festivali"ne tüm vatandaşları davet etti.
Festivalde, atlı cirit müsabakası, atlı kızak yarışı, at yarışı (tur) branşlarında ödüllü müsabakalar yapılacak. - KARS
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