Selim Belediye Başkanlığı ve Selim Kaymakamlığınca "Birinci Selim Ata Sporları Kış Festivali" düzenlenecek.



Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, 25 Ocak Cumartesi günü saat: 10.00'da cezaevi mevkisinde yapılacak olan "Birinci Selim Ata Sporları Kış Festivali"ne tüm vatandaşları davet etti.



Festivalde, atlı cirit müsabakası, atlı kızak yarışı, at yarışı (tur) branşlarında ödüllü müsabakalar yapılacak. - KARS