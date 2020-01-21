Selim'de, "Selim Ata Sporları Kış Festivali" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Selim'de, 'Selim Ata Sporları Kış Festivali' - Son Dakika

Selim'de, "Selim Ata Sporları Kış Festivali"

6 saat önce

Selim Belediye Başkanlığı ve Selim Kaymakamlığınca "Birinci Selim Ata Sporları Kış Festivali" düzenlenecek.

Selim'de,

Selim Belediye Başkanlığı ve Selim Kaymakamlığınca "Birinci Selim Ata Sporları Kış Festivali" düzenlenecek.


Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, 25 Ocak Cumartesi günü saat: 10.00'da cezaevi mevkisinde yapılacak olan "Birinci Selim Ata Sporları Kış Festivali"ne tüm vatandaşları davet etti.


Festivalde, atlı cirit müsabakası, atlı kızak yarışı, at yarışı (tur) branşlarında ödüllü müsabakalar yapılacak. - KARS

Coşkun Altun, Selim, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
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