Son Dakika Haberleri: Selim'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Selim'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Kars'ın Selim İlçesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, bir kadın ise yaralandı.

Selim'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Kars'ın Selim İlçesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, bir kadın ise yaralandı.


Edinilen bilgiler göre; Selim İlçesine bağlı Yukarı Damlapınar Köyü'nde iki aile arasında arazi yüzünden kavga çıkan kavga büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada K.P. silahla vuruldu. Silahların ateşlendiği kavgada bir kadın da yaralandı. Silahla vurulan K.P. olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kavgada hayatını kaybeden K.P.'yi Harakani Devlet Hastanesi morguna, yaralanan kadını ise Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

kavga, Selim, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:08 Kaynak: İHA
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