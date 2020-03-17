Selim'de tolu taşıma araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Selim Belediyesi, Corona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve işyelerini dezenfekte etti.



Selim Belediyesi'ne bağlı özel kıyafet ve ekipmanlı personellerin Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfektasyon çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye ekiplerince toplu taşıma araçları, yolcu durakları ve belediye hizmet binası ile vatandaşlara ait işyerleri dezenfekte edildi. Başkan Coşkun Altun, yürütülen çalışmaları yerinde görerek bilgi aldı.



Başkan Coşkun Altun, "Corona virüs salgınına karşı tedbirlerimizi arttırıyor, çalışmalarımızı programlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Toplu taşıma araçları, işyerleri, duraklar, belediye hizmet binası ve buna benzer yerlerde ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını yürütüyor" dedi.



Selim Belediyesi, virüs ve mikroplara karşı vatandaşların hijyen seviyesi yüksek araçlar de seyahat edilmesi için her türlü önlemi alıyor. Yapılan detaylı temizliklerde toplu taşıma araçlarının içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği olmak üzere her nokta temizleniyor.



Öte yandan Belediye ekiplerince dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor. - KARS