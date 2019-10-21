Son Dakika Haberleri: Selim İleri’nin sözcükleri, Ali Kotan’ın fırçasıyla tablolara dönüştü
Son Dakika Ekonomi Selim İleri’nin sözcükleri, Ali Kotan’ın fırçasıyla tablolara dönüştü

Selim İleri’nin sözcükleri, Ali Kotan’ın fırçasıyla tablolara dönüştü

57 dakika önce

Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri'nin yapıtlarından esinlenen ressam Ali Kotan, İzmir Folkart Gallery'de Gece Sirenleri isimli bir sergi açtı.

Selim İleri’nin sözcükleri, Ali Kotan’ın fırçasıyla tablolara dönüştü, System.String[]

Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri'nin yapıtlarından esinlenen ressam Ali Kotan, İzmir Folkart Gallery'de Gece Sirenleri isimli bir sergi açtı. Sergide, 85 eser yer alıyor.

Selim İleri, İzmir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:06 
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