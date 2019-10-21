Selim İleri’nin sözcükleri, Ali Kotan’ın fırçasıyla tablolara dönüştü
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Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri'nin yapıtlarından esinlenen ressam Ali Kotan, İzmir Folkart Gallery'de Gece Sirenleri isimli bir sergi açtı.
Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri'nin yapıtlarından esinlenen ressam Ali Kotan, İzmir Folkart Gallery'de Gece Sirenleri isimli bir sergi açtı. Sergide, 85 eser yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:06
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