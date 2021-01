Selim Ilgaz: "Hatayspor'da gerçek aile gibi olduk"

Hatayspor'un başarılı futbolcusu Selim Ilgaz, "Hatayspor'da büyük hedefler var. Geldiğimden beri şampiyonluk hedefleri var. Bu gerçekten benim için çok iyi bir şey. Her maç kazanmak için sahaya çıkınca olaylar farklı oluyor. Gerçekten burada aile gibi olduk" dedi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'un başarılı futbolcusu Selim Ilgaz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha dergisine açıklamalarda bulundu. Futbola başlangıç hikayesi ile konuşmalarına başlayan Ilgaz, "Küçüklüğümden beri futbolu çok seviyorum. Her dışarı çıktığımda futbol oynuyordum. Ailemi baya bir zorladım beni futbola yazdırsınlar diye. Yeteneğimi keşfeden ailem oldu. Antrenmanlarımı seyretmeye gelirlerdi. Bu da beni hep motive ediyordu. Devam etmek istedim hep ve böyle devam etti. Futbolcu yeteneğimi babam gördü. 8 yaşındayken Montfermeil'de amatör bir kulübe girdim. 15 yaşıma kadar burada oynadım. Benimle çok güzel ilgilendiler. Birçok turnuvaya katıldık. 15 yaşındayken Sochaux'nun scout ekibi beni gördü ve üç gün denemeye aldılar. Bu deneme sürecinde her şey çok güzel ilerledi. İmza atmadan Monfermeil'de oynamaya devam ettim. Aileme PSG ve Sochaux'dan iki teklif geldi. Ben Sochaux'yu tercih ettim. Çünkü orada daha çok şansım vardı diye düşünüyordum. Profesyonel olarak imza atmak adına Sochaux'da daha yüksek şansım vardı. Çünkü PSG'ye yeni yıldızlar gelmişti. Öyle düşünmüştük ailemle" diye konuştu.

"Türkiye'de şanımı denemek istedim"

Fransa'da başlayan futbol hikayesinin Türkiye'ye uzanışını anlatan Ilgaz, "19 yaşındayken Fransa'daki son sezonum istediğim gibi geçmemişti. Sezon içerisinde Fransa'da yaşayan bir Türk menajer beni buldu ve 'Seni Türkiye'ye göndereyim' dedi. Ben de, 'Tamam olur' dedim. Çünkü baktım Sochaux'da profesyonel imza atamayacağım. Ben de Türkiye'de denemek istedim şansımı. Çoğu arkadaşım futbolu bıraktı. Ben de ilk olarak Karagümrük'e imza attım. Oradan Kayseri Erciyesspor'a kiralandım. Orada bir sezon geçirdikten sonra Karagümrük'e geri döndüm ve oradan da Hatayspor'a imza attım" ifadelerini kullandı.

"Hatayspor'un teklifini düşünmeden kabul ettim"

Hatayspor'un teklifini düşünmeden kabul ettiğini belirten 25 yaşındaki futbolcu, "İlk sezonum gerçekten çok zordu. Kayseri Erciyesspor çok sıkıntılı bir dönemden geçiyordu. O sene küme düştük. Ama benim açımdan iyi bir tecrübe oldu. Türkiye'de ilk sezonumda böyle sıkıntıların içine girmek çok şey kazandırdı bana. Kayseri Erciyesspor'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya döndüm. İki ay boyunca menajerlerin aramasını bekledim. Çok uzun sürdü. O bekleyiş döneminde yerimde duramıyordum. Sonunda aradılar ve 'Hatayspor var' dediler. Daha önce Hatay'a hiç gitmemiştim. Hemen kabul ettim. Maç oynamam gerekiyordu. Hiç düşünmeden kabul ettim" şeklinde konuştu.

"Hatay'da bir aile gibi olduk"

Hatayspor'da bir aile yapısının olduğunu ifade eden başarılı futbolcu, "Hatayspor'da büyük hedefler var. Geldiğimden beri şampiyonluk hedefleri var. Bu gerçekten benim için çok iyi bir şey. Her maç kazanmak için sahaya çıkınca olaylar farklı oluyor. Gol atmak istiyorsun, asist yapmak istiyorsun. Gerçekten burada aile gibi olduk. Geldiğimden beri hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hep profesyonelce davrandım. Hiç kimseyle bir problem yaşamadım. Hep işime odaklandım ve takımım için oynadım" dedi.

Başarılı grafiğini de yorumlayan Ilgaz, "Bu başarı aslında bir sezonda gelmedi. Geldiğim ilk günden beri bunu hedefliyorduk. En yükseğe çıkmak için çalışıyorduk. Bu kadar dakika oynamak profesyonelliği de getiriyor. Futbol dışında kendime çok dikkat ediyorum. İyi çalışıyorum. Bu yüzden gerçekten hedeflerime ulaştığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Süper Lig çok güçlü"

Süper Lig'in gücü hakkında değerlendirme yapan Ilgaz, "Tabii ki Süper Lig'de daha zor, daha güçlü rakipler var. Kolay bir lig değil. Her maç çok zor. Ama kendi adıma daha fazla boşluklar bulabiliyorum alt liglere göre. Kendi mevkiime göre daha avantajlıyım diyebilirim. Süper Lig'de daha iyi hazırlanmak zorundasın. Kendine daha iyi bakman lazım. Bence bunlar çok önemli. İnşallah böyle devam ederiz. Bence çok iyi gidiyoruz. Sezon başladığında öyle bir hedefimiz yoktu. Bazı insanlar, 'Yeni çıkmış. Ligde kalsın yeter' der. Bence yanlış bunlar. Oynadıkça hedefler ortaya çıkar. Bence şu an iyi gidiyoruz. İlk 6-7 neden olmasın" şeklinde konuştu.

"Milli takım formasını taşımak isterim"

Milli Takım formasını bir gün giymek istediğini belirten Ilgaz, "Uzun vadeli bir hedef koymadım kendime. Ben bugüne bakarım. Her maç takıma katkı sağlamak istiyorum. Benim için bunlar çok önemli. Maç maç düşünürüm ben. Uzun vadeli düşünmem. Ama bir gün Milli Takım neden olmasın? İnşallah bir gün gururla o formayı taşımak isterim. İspanya'da oynanan futbolun benim stilime uygun olduğunu düşünüyorum. La Liga'yı çok yakından takip ediyorum. Beğenerek izlediğim bir lig. Barcelona neden olmasın? Küçüklüğümden beri Barcelona'yı tutarım. Ronaldinho'dan dolayı Barcelonalı olmuştum, onu çok severek izlerdim. Rivaldo'nun da videolarını seyrediyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir kulüp. Milli Takım'da oynamak hayallerimi süslüyor. Önümüzde bir Dünya Kupası var. En büyük hayalim orada oynamak. 2022'de umarım orada ben de olurum. Neden olmasın? Her şey olabilir futbolda. Ben her zaman kendimi hazır tutarım. Skor yapmam lazım. İstatistikler çok önemli. İnşallah o formayı taşımak isterim" dedi.

Ilgaz, Hatay'daki hayatını ise şu sözlerle açıkladı:

"Bu aralar hiçbir şey yapmıyorum. Evdeyim. Hatay'da yemekler, mezeler çok güzel. Arkadaşlarla maçtan sonra yemek yemeye gideriz. Yabancı arkadaşlarımızla da çok yemek yeriz. Takıma adaptasyonlarını kolaylaştırmak için onları yalnız bırakmıyoruz. Bunlar çok önemli biliyorsunuz." - İSTANBUL