Son Dakika Haberleri: Selim Özdemir, Sivas Belediyespor'da
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Selim Özdemir, Sivas Belediyespor'da

1 saat önce

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, 28 yaşındaki defans Selim Özdemir'i renklerine bağladı.

Selim Özdemir, Sivas Belediyespor'da, System.String[]
TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, 28 yaşındaki defans Selim Özdemir'i renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, son olarak BAKspor'da forma giyen başarılı stoper Selim Özdemir ile anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Namık Altunsoy'un raporu doğrultusunda 28 yaşındaki defans oyuncusu, önceki gün Afyon kampına katılarak çalışmalara start verdi.

Selim Özdemir, kariyerinde 148 maça çıkarken 8 gol kaydetti. - SİVAS
Türkiye Futbol Federasyonu, Sivas, Selim, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:17 Kaynak: İHA
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