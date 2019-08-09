Selim Özdemir, Sivas Belediyespor'da
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TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, 28 yaşındaki defans Selim Özdemir'i renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:17 Kaynak: İHA
TFF 2. Lig takımlarından Sivas
Belediyespor, 28 yaşındaki defans Selim
Özdemir'i renklerine bağladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, son olarak BAKspor'da forma giyen başarılı stoper Selim Özdemir ile anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Namık Altunsoy
'un raporu doğrultusunda 28 yaşındaki defans oyuncusu, önceki gün Afyon
kampına katılarak çalışmalara start verdi.
Selim Özdemir, kariyerinde 148 maça çıkarken 8 gol kaydetti. - SİVAS
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