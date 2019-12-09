Son Dakika Haberleri: Selim Pilten: "Beşiktaş maçında en iyi sonucu almak için mücadele edeceğiz"
Son Dakika Spor Selim Pilten: 'Beşiktaş maçında en iyi sonucu almak için mücadele edeceğiz' - Son Dakika Spor

Selim Pilten: "Beşiktaş maçında en iyi sonucu almak için mücadele edeceğiz"

7 saat önce

Geçen haftaki Sivasspor maçı ve takımdaki son durumla ilgili konuşan Pilten, ligin 15. haftasında Beşiktaş ile zorlu bir sınava çıkacaklarını söyledi.

Selim Pilten:

Geçen haftaki Sivasspor maçı ve takımdaki son durumla ilgili konuşan Pilten, ligin 15. haftasında Beşiktaş ile zorlu bir sınava çıkacaklarını söyledi. Sivasspor karşısında kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydeden Pilten, "Sahamızda ligin iyi ekiplerinden birisine karşı oynadık. Müsabakaya bakıldığında ilk yarısında 2 farklı yenik duruma düşmemize rağmen pes etmeyip rakibi sahasına hapseden ve farkı indiren bir takım vardı. Herkesin ortak kanaati ikinci yarıda maçın döneceğiydi. Ancak kalesimizde gördüğümüz üçüncü gol bütün direncimizi düşürdü. 90 dakikalık bölümde kırılma anları diyebeilceğimiz pozisyonlar vardı. Sivasspor gerçekten iyi bir takım ve biz elimizden geleni yaptık. Ligde daha böyle çok maç oynayacağız" dedi.


"Bu lig her sonuca gebe bir lig"


Pilten, motivasyonlarını kaybetmeden mücadelelerine devam edeceklerini de kaydederek şunları söyledi:


"Lig devam ediyor ve biz kötü sayılmayacak bir durumdayız. Evet son haftalarda bir galibiyet özlemimiz söz konusu. Ancak bu durumdan da hep birlikte çıkacağız inşallah. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu lig her sonuca gebe bir lig. Deplasmanda en iyi sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Hazırlıklarımız başladı. Eren Tozlu'nun bir sakatlığı var. En iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Motivasyonumuzu en üst seviyede tutarak yolumuza devam etmeliyiz. Sonuçta bu uzun maratonda disiplinden uzaklaşmayan takımlar başarılı dereceler elde edeceklerdir. "


Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:36 
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