Son Dakika Haberleri: Selim Pilten: "Sadece 1 ya da 2 maç olsa tamam diyeceğiz..."
Son Dakika Spor Selim Pilten: 'Sadece 1 ya da 2 maç olsa tamam diyeceğiz...' - Son Dakika Spor

Selim Pilten: "Sadece 1 ya da 2 maç olsa tamam diyeceğiz..."

6 saat önce

Sadece futbol oynamayı düşünen bir anlayışla mücadele ettiklerini belirten Piten, "Gençlerbirliği karşısında bölüm bölüm iyi işler yaptık ve neticesinde de geriye düşmemize rağmen üstünlüğü ele alarak maçın sonlarına önde girdik.

Selim Pilten:

Sadece futbol oynamayı düşünen bir anlayışla mücadele ettiklerini belirten Piten, "Gençlerbirliği karşısında bölüm bölüm iyi işler yaptık ve neticesinde de geriye düşmemize rağmen üstünlüğü ele alarak maçın sonlarına önde girdik. Ancak Kasımpaşa maçında da yaşadığımız son dakika şansızlığı bu maçta da yakamızı bırakmadı. Savunmamızın da hatasıyla ne yazık ki beraberliği golünü kalemizde gördük ve sahadan 1 puanla ayrılmak durumunda kaldık. Ben iki takımı da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Çağdaş futbolun gerektirdiği şekilde sadece futbol oynamayı düşünen bir anlayışla sahada mücadele ettiler. Yeni Malatyaspor bu ligin en iyi futbol oynayan takımlarından birisi. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" dedi.


"Sadece 1 ya da 2 maç olsa tamam diyeceğiz"


Pilten, oynadıkları son maçlarda kendilerine yönelik tartışmalı hakem kararları olduğunu da hatırlatarak, şunları söyledi:


"Son oynadığımız maçlarda aleyhimize veriler birçok tartışmalı karar var. Bu sadece 1 ya da 2 maç olsa tamam diyeceğiz ama birçok maçımızda yaşandı bu durum. Gençlerbirliği maçı da bu maçlardan birisi. Biz VAR gibi, pozisyonların anlık takip edildiği ve analiz edildiği bir sisteme rağmen bu tür hatalarını yaşanmasını anlayamıyoruz. Lütfen daha dikkat edilsin, lütfen daha hakkaniyetli davranılsın."


Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:45 
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