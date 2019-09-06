Son Dakika Haberleri: Selim Pilten: "Sergen hocamıza ve futbolcularımıza güvenimiz tam"
Son Dakika Spor Haber

Selim Pilten: "Sergen hocamıza ve futbolcularımıza güvenimiz tam"

1 saat önce

Yeni Malatyaspor'da futbolcular ve teknik heyet, 3 günlük izne ayrıldı.

Selim Pilten:

Yeni Malatyaspor'da futbolcular ve teknik heyet, 3 günlük izne ayrıldı.


Sakatlıkları bulunan Fofana ve Gökhan Töre'nin tedavilerine devam edildiği sarı-kırmızılı takım, ligin 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına ise pazartesi günü başlayacak.


Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Selim Pilten de milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini ve bu süreçte sakat oyuncuların iyileşmesini umduklarını kaydederek, "Milli arada da çalışmalarımıza yoğun bir tempoyla devam ettik. İnşallah bu aradan en verimli şekilde çıkıp, Ankara maçından 3 puan almak istiyoruz. Hocamıza ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Taraftarımız arkamızda durmaya devam ederse iyi sonuçların geleceğinden hiç şüphemiz yok" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Selim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bomba iddia: Fatih Terim Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk'u istiyor
TFF'den Fatih Terim'e verilen cezayla ilgili '19.05' açıklaması: Topluma izah edilmelidir Millilerin rakibi Andorra, 19 yılda 2 kez galip gelebildi Eski Futbolcu Ahmet Dursun, Asena Demirbağ ile dünya evine girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:57:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selim Pilten: "Sergen hocamıza ve futbolcularımıza güvenimiz tam"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]