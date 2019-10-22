Son Dakika Haberleri: Selim Pilten: "Yeni Malatyaspor daha iyi duruma gelecek"
Son Dakika Spor Selim Pilten: 'Yeni Malatyaspor daha iyi duruma gelecek'

Selim Pilten: "Yeni Malatyaspor daha iyi duruma gelecek"

15 dakika önce

Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selim Pilten, İttifak Holding Konyaspor maçından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Selim Pilten:

Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selim Pilten, İttifak Holding Konyaspor maçından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.


Pilten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda oynadıkları ve 2-0 galibiyetle ayrıldıkları İttifak Holding Konyaspor maçında iyi mücadele ettiklerini ifade etti.


İttifak Holding Konyaspor'dan alınan 3 puanın önemli olduğunu dile getiren Pilten, "Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Karşılaşmada futbolcularımız iyi mücadele etti. Bireysel olarak değil, takım olarak öne çıkan bir performans sergiliyoruz. Oyuncularımızın birbirini tanımasıyla daha iyi duruma geldiğimizi düşünüyorum. Seyir zevki yüksek olan bir müsabakadan 3 puanla ayrıldık, mutluyuz. Ligde daha iyi konuma geleceğiz." dedi.


Pilten, bu hafta sahalarında İstikbal Mobilya Kayserispor ile zorlu bir maç yapacaklarını hatırlatarak, bu karşılaşmadan da en iyi sonuçla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek istediklerini kaydetti.


Yeni Malatyaspor, İttifak Holding, Konyaspor, Selim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Serkan Kırıntılı 20. saniyede kırmızı kart görüp tarihe geçti!
Yeni Malatyaspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti! Fenerbahçe, Vitalii Mykolenko'nun peşine düştü Emre Belözoğlu kanser tedavisi gören 16 aylık Çınar Aydın'ı ziyaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 15:00:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selim Pilten: "Yeni Malatyaspor daha iyi duruma gelecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]