Son Dakika Haberleri: Selim Pilten: "Zor maç ya da kolay maç diye ayırma lüksümüz yok..."
Son Dakika Spor Selim Pilten: 'Zor maç ya da kolay maç diye ayırma lüksümüz yok...' - Son Dakika Spor

Selim Pilten: "Zor maç ya da kolay maç diye ayırma lüksümüz yok..."

6 saat önce

Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon çalışması yaptı.

Selim Pilten:

Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda teknik heyet ve futbolcuların neşeli oldukları görüldü. Antrenmana izinli olan futbolcular katılmadı.


Kaburgasındaki kırık nedeniyle takımdan uzun süredir ayrı kalan Chaalali çalışmada yer almazken, diğer sakat oyuncular Fofana'na ve Rahman'ın ise bireysel olarak çalışacakları belirtildi.


Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.


"Zor ya da kolay maç ayrımı yapmıyoruz"


Bu arada takımdaki son durumla ilgili olarak açıklamada bulunan Kulüp 2. Başkanı Selim Pilten, önlerinde bulunan Fenerbahçe maçının kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.


Hazırlıklarının sürdüğünü belirten Pilten, "Milli ara sakat oyuncularımızın iyileşmesi bakımından iyi oldu. Sakatlıklarından dolayı bizden ayrı kalan arkadaşlarımızın son durumları iyi görünüyor. Ligdeki konumumuz itibariyle zor maç ya da kolay maç diye ayırma lüksümüz yok. Önümüzdeki bütün maçları kazanmaya talibiz. Bu kalite takımımızda var" diye konuştu.


Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın unutulmaz sözlerini izliyoruz...

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Yeni Malatyaspor, Selim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:42 
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