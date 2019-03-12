Selim Sadak Tutuklandı
57 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde katıldığı mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan Siirt eski Belediye Başkanı ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Üyesi Selim Sadak, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
ŞANLIURFA'nın Viranşehir
ilçesinde katıldığı mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan Siirt
eski Belediye Başkanı ve Demokratik Toplum Kongresi
(DTK) Üyesi Selim Sadak
, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Geçen pazar günü HDP
İlçe Başkanlığı tarafından Demirci yolundaki meydanda HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
ile katıldığı mitingdeki konuşmasında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Siirt eski Belediye Başkanı ve DTK Üyesi Selim Sadak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Sadak, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, ayı gün mitingde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan diğer 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:25 Kaynak: DHA
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