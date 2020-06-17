Selim Soydan'dan Nihat Özdemir açıklaması: 'Beklediğim gibi oldu'

Selim Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nihat Özdemir'in Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden istifasının yaşanmaması gereken bir gelişme olduğunun altını çizerek, "Ben çok üzüldüm. Olmasaydı keşke. Olmaması da lazımdı. Çünkü hiçbir Fenerbahçeli, başka bir Fenerbahçeli ile kavga edemez.



Etmemesi gerek. Çünkü bizim çok büyük bir camiamız var. Bundan 15 gün önce bir açıklamam olmuştu. Eğer Nihat Bey'i Fenerbahçe Kulübü Disiplin Kurulu'na verirlerse bir saniye durmaz demiştim, Nihat Ağabey'i tanıdığım için bunu söylemiştim. Beklediğim gibi de oldu." ifadelerini kullandı.









Soydan, Şampiyonlar Ligi finalinin 2021'de İstanbul'da seyircili oynatılması yönündeki kararın çok önemli olduğunun altını çizerek, "Şampiyonlar Ligi finalinin 2021'de seyircili olarak, burada oynatılacak olması müthiş güzel bir şey. Stadın havası değişmiş. Pisti kaldırmışlar, seyircinin sahaya mesafesi vardı, bunların ortadan kalktığı bir stat olmuş. Bu çok önemli. Bundan önceki Liverpool- Milan finalinin büyük bir hikayesi olmuştu, herkes o maçı dün gibi hatırlıyor. O anlamda bizim için çok iyi oldu." şeklinde konuştu.



"Şenol Hoca hiçbir zaman 'Şu sakat, bu şöyle' demedi"



A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da 1 yıl ertelenmesinin ay-yıldızlı ekip için olumlu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:



"Bizim çok iyi bir milli takımımız, çok da iyi bir hocamız var. Bu milli takımın seneye daha iyi bir takım olacağına inanıyorum. Sakat oyuncularımızın dönecek olması da çok önemli. Şenol Hoca hiçbir zaman hiçbir futbolcu için 'Şu sakat, bu şöyle' gibi şeyler, bahaneler katiyen söylemedi. Kendi işiyle, kendi takımıyla uğraşan birisi. Ertelenmesi bizim için çok iyi oldu. Sakat oyuncuların dönüşüyle daha büyük bir rekabet gelecek, daha iyi olacak. Milli takımımızdan çok çekiniyorlar. Her gün daha iyiye gidiyor takımımız, öyle bir kadromuz var. Hepsi nerelerde oynuyor, bir düşünün, hepsi kendini ispatladı artık."